Governo: al via Cdm, bollette e sostegni in unico dl (Di venerdì 21 gennaio 2022) Roma, 21 gen. (Adnkronos) - E' in corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri, che, tra le altre cose, varerà le misure anti-rincari per le bollette e i sostegni per i comparti più colpiti dalle ultime norme anti-Covid varate dal Governo. Ci sarà un unico dl che metterà insieme le misure per calmierare gli aumenti di luce e gas e i ristori per discoteche, turismo, sport e, più in generale, per le realtà più colpite dalle ultime strette per arginare il virus.

Ultime Notizie dalla rete : Governo via Quirinale, voto ai positivi: il presidente Fico chiede al governo una norma tempestivamente di Virginia Piccolillo L'intervento del presidente della Camera che ha scritto una lettera per far votare i positivi alle elezioni del capo dello Stato Via libera della cabina di regia di governo alla deroga al super Green pass per far votare i parlamentari positivi. Il consiglio dei ministri sta discutendo una norma ad hoc per concedere ai grandi ...

Tangenziale olimpica, si parte "L'impegno da parte della Regione e del Governo per rispettare i tempi previsti è confermato". Lo afferma l'assessore regionale al Bilancio ...chiudere e al mantenimento della viabilità locale sulla via ...

Vaccino Covid, il governo Draghi pronto al risarcimento per i danneggiati Indennizzi per i danni fisici causati dal vaccino anti-Covid e obbligo vaccinale: ecco come potrebbero essere legati i due temi ...

