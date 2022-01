Giornata della Memoria, Etty Hillesum – Una cartolina dal treno – Un reading performato dal 27 al 30 gennaio al Teatro Spazio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Etty Hillesum – UNA cartolina DAL treno UN reading performato Con Monica Belardinelli, Simone Chiacchiararelli e Sara Meoni Musiche composte ed eseguite da Lorenzo Sorgi Adattamento e drammaturgia Federico Malvaldi e Jacopo Bezzi Regia Jacopo Bezzi Organizzazione Ferrante Cavazzuti Dal 27 al 30 gennaio Teatro Spazio 18b- Roma In occasione della Giornata della Memoria, dal 27 al 30 gennaio, va in scena allo Spazio 18b, Etty Hillesum – UNA cartolina DAL treno-UN reading performato, con Monica Belardinelli, Simone Chiacchiararelli e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022)– UNADALUNCon Monica Belardinelli, Simone Chiacchiararelli e Sara Meoni Musiche composte ed eseguite da Lorenzo Sorgi Adattamento e drammaturgia Federico Malvaldi e Jacopo Bezzi Regia Jacopo Bezzi Organizzazione Ferrante Cavazzuti Dal 27 al 3018b- Roma In occasione, dal 27 al 30, va in scena allo18b,– UNADAL-UN, con Monica Belardinelli, Simone Chiacchiararelli e ...

Advertising

TgLa7 : #GreenpassObbligatorio per tutti i cosiddetti servizi alla persona, sarà in vigore fino al 31 marzo, le multe vanno… - MediasetTgcom24 : L'Austria approva l'obbligo vaccinale: è il primo paese in Ue #covid - capuanogio : Al via il protocollo #Covid della #SerieA e subito a rischio tre partite della prossima giornata. #Venezia e… - Superspredder : Per la giornata della memoria si consigliano fosforo e ginkgo biloba - zothyria : Alla giornata della memoria faremo un elenco di quello che era vietato agli ebrei. -