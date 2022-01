Gf vip 6, Soleil Sorge e Giacomo Urtis prevedono cosa succederà tra Alex Belli e Delia Duran (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il triangolo Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran esploso al Grande Fratello VIP continua a dividere l’opinione pubblica, ma soprattutto Giacomo Urtis. Quest’ultimo non crede che i due promessi sposi siano destinati a rimanere divisi, dopo che la venezuelana ha deciso di lasciarlo. Inoltre ha voce in capitolo anche la stessa Soleil: secondo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è escluso che gli ex promessi sposi possano tornare a giurarsi amore eterno, lasciando trapelare di nuovo un certo scetticismo sulla veridicità della condotta ad oggi assunta nel reality, da Alex e Delia. Gf vip 6, il triangolo continua a far parlare Giacomo Urtis e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il triangoloesploso al Grande Fratello VIP continua a dividere l’opinione pubblica, ma soprattutto. Quest’ultimo non crede che i due promessi sposi siano destinati a rimanere divisi, dopo che la venezuelana ha deciso di lasciarlo. Inoltre ha voce in capitolo anche la stessa: secondo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è escluso che gli ex promessi sposi possano tornare a giurarsi amore eterno, lasciando trapelare di nuovo un certo scetticismo sulla veridicità della condotta ad oggi assunta nel reality, da. Gf vip 6, il triangolo continua a far parlaree ...

