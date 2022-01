Covid, tre partite a rischio rinvio in A: la situazione (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono tre le partite di Serie A previste nel week-end che potrebbero saltare. Napoli-Salernitana, Cagliari-Fiorentina e Venezia-Inter, infatti, potrebbero essere rimandate a causa della grande emergenza legata al coronavirus. VeneziaLe Asl infatti, in ottemperanza alle disposizioni del nuovo protocollo anti-Covid per lo sport, potranno bloccare l’intero gruppo squadra nel caso in cui si raggiunga un numero di giocatori positivi superiore al 35% dei componenti. La Figc ha stabilito le rose da 25 sul quale calcolare gli indisponibili: ne deriva una tollerabilità massima fino a 8 positivi, ma da 9 in poi scatta lo stop. Il club lagunare ha già 15 tesserati positivi al Covid, mentre i contagiati nel gruppo squadra della Salernitana (secondo i rumors) dovrebbero aggirarsi intorno ai 9-10. A rischio anche la sfida tra ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sono tre ledi Serie A previste nel week-end che potrebbero saltare. Napoli-Salernitana, Cagliari-Fiorentina e Venezia-Inter, infatti, potrebbero essere rimandate a causa della grande emergenza legata al coronavirus. VeneziaLe Asl infatti, in ottemperanza alle disposizioni del nuovo protocollo anti-per lo sport, potranno bloccare l’intero gruppo squadra nel caso in cui si raggiunga un numero di giocatori positivi superiore al 35% dei componenti. La Figc ha stabilito le rose da 25 sul quale calcolare gli indisponibili: ne deriva una tollerabilità massima fino a 8 positivi, ma da 9 in poi scatta lo stop. Il club lagunare ha già 15 tesserati positivi al, mentre i contagiati nel gruppo squadra della Salernitana (secondo i rumors) dovrebbero aggirarsi intorno ai 9-10. Aanche la sfida tra ...

