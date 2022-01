Cosa non si fa per portare la pagnotta a casa (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una wrestler di carriera più che decennale che noi tutti amanti della disciplina conosciamo e (forse, con una grande percentuale) amiamo è Natalya. Sin dal suo debutto, avvenuto nel 2008, la canadese è sempre stata più o meno presente, almeno fisicamente, in uno dei due show della WWE. Eppure, anche se oggi è conosciuta da tutti non ha mai avuto un ruolo preponderante all’interno del roster, nonostante il cognome che porta. Non tutte nascono Charlotte Flair, è chiaro, e non sempre basta essere (fortunatamente) “figlia di”, ma una carriera di tredici anni in cui non è quasi mai stata rilevante, vale veramente la pena? Il tutto è, per quanto mi riguarda, molto triste ed avvilente, passi per accettare di essere sconfitta in 3 minuti e 17 secondi da una debuttante perché è consuetudine che i “vecchi” ad un certo punto aiutino le nuove star ma accettare la gimmick della diva ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 21 gennaio 2022) Una wrestler di carriera più che decennale che noi tutti amanti della disciplina conosciamo e (forse, con una grande percentuale) amiamo è Natalya. Sin dal suo debutto, avvenuto nel 2008, la canadese è sempre stata più o meno presente, almeno fisicamente, in uno dei due show della WWE. Eppure, anche se oggi è conosciuta da tutti non ha mai avuto un ruolo preponderante all’interno del roster, nonostante il cognome che porta. Non tutte nascono Charlotte Flair, è chiaro, e non sempre basta essere (fortunatamente) “figlia di”, ma una carriera di tredici anni in cui non è quasi mai stata rilevante, vale veramente la pena? Il tutto è, per quanto mi riguarda, molto triste ed avvilente, passi per accettare di essere sconfitta in 3 minuti e 17 secondi da una debuttante perché è consuetudine che i “vecchi” ad un certo punto aiutino le nuove star ma accettare la gimmick della diva ...

Advertising

fabiochiusi : Ma perché così tanti media continuano a raccontare un derby che non c'è tra no e sì vax? In tv, soprattutto. La a… - TeresaBellanova : “Mi rattristata vedere Letta che va a Casa di Conte, il leader che non c’è. Perché Conte non si capisce cosa govern… - FBiasin : 'Questa sera film?'. 'Non so come dirtelo...'. 'E no eh...'. '...C'è la #CoppaItalia...'. 'Ma non era finita settim… - brrbroccoletti : c’è un corso che vorrei fare che sembra interessante ma mi cago sotto per il timore di non essere all’altezza, da u… - f_uccheddu : RT @N_i_c_o_la: A cosa servono le emozioni se non si possono condividere -