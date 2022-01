Cosa c'è di più bello di un abbraccio sincero? Qualcuno potrebbe dire il contrario? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Abbracci: perché fanno bene guarda le foto L’abbraccio fa stare bene, lenisce il dolore, rassicura. E, anche se gli anni di Covid ci hanno obbligato a disimparare a stare vicini, quasi nessuno ha smesso di desiderare di ricevere quel gesto che fa sentire così amati e protetti. Anche perché, i suoi effetti, non sarebbero solo percepiti, ma provati scientificamente. Leggi anche › Un abbraccio fa bene alla salute: e non è solo una percezione ... Leggi su iodonna (Di venerdì 21 gennaio 2022) Abbracci: perché fanno bene guarda le foto L’fa stare bene, lenisce il dolore, rassicura. E, anche se gli anni di Covid ci hanno obbligato a disimparare a stare vicini, quasi nessuno ha smesso di desiderare di ricevere quel gesto che fa sentire così amati e protetti. Anche perché, i suoi effetti, non sarebbero solo percepiti, ma provati scientificamente. Leggi anche › Unfa bene alla salute: e non è solo una percezione ...

Advertising

LucaBizzarri : Ma minchia. Ma minchia. La cosa che mi fa più ridere è #tutti. Sono davvero irrecuperabili. - RaiUno : 'Se lei non passerà i test non potrà più fare il medico, Fanti.' Cosa deciderà di fare Doc? La 2^ puntata di… - WittyTV : ?Comunicazione importante?Continuano i CASTING di Alessandra Celentano! La maestra è alla ricerca di ballerini di l… - acessij93 : @Dzweighty In effetti era il social più tranquillo. Poi molti sono emigrati da facebook a twitter e la cosa è degenerata. - Bad_Linhat : RT @mariafalsetta: Amici,vi prego ?? mantenete la calma! Ho studiato un po' di PNL per i fatti miei...vi dico cosa sta succedendo! 1) Non si… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa più Energia. Meno incentivi alle rinnovabili, Cingolani sbanda ...allo stratosferico aumento delle bollette di quest'anno (1.000 euro a famiglia e 30 miliardi in più ... Cosa progetta il ministro per la Transizione? Il piano a lungo termine di Cingolani prevede un ...

Grande Fratello Vip, Lulù Selassié furiosa per l'avvicinamento di Sophie Codegoni a Soleil Sorge: "Basta fare la sua amica" Ti presto io i vestiti che sono molto più belli. Io ho pianto con Manu per questa cosa che combini. Stai con lei, vedrai poi. Te ne accorgerai in futuro. Io so che ho ragione e non mi sbaglio" . La ...

De Luca (Consulenti lavoro): "Con restyling ammortizzatori sociali più costi e problemi per aziende" latinaoggi.eu ...allo stratosferico aumento delle bollette di quest'anno (1.000 euro a famiglia e 30 miliardi in...progetta il ministro per la Transizione? Il piano a lungo termine di Cingolani prevede un ...Ti presto io i vestiti che sono moltobelli. Io ho pianto con Manu per questache combini. Stai con lei, vedrai poi. Te ne accorgerai in futuro. Io so che ho ragione e non mi sbaglio" . La ...