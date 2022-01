‘Città Aperta’: il Direttivo nomina la Segreteria e dà il via libera a documento su Pnrr (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSi è riunito nella serata di ieri il Direttivo di ‘Città Aperta’ che ha proceduto alla nomina della Segreteria dell’associazione. Fanno parte della Segreteria: Antonio Parciasepe, Giusepe Tecce, Fiorella Romano, Rita Marinaro, Luigi De Nigris, Rosa Razzano, Lorenzo Cicatiello, Francesco Calicchio, Antonella Calandrini, Lorenzo Catillo, Annachiara Palmieri. Il Direttivo, inoltre, ha approvato un documento sul Pnrr che di seguito si riporta integralmente: “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla” (Papa Francesco). “Il Pnrr è un’opportunità enorme che si rischia di non cogliere se, per una MANCANZA DI VISIONE RISPETTO AL FUTURO, si rimane schiacciati sull’oggi e sui problemi ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSi è riunito nella serata di ieri ildiche ha proceduto alladelladell’associazione. Fanno parte della: Antonio Parciasepe, Giusepe Tecce, Fiorella Romano, Rita Marinaro, Luigi De Nigris, Rosa Razzano, Lorenzo Cicatiello, Francesco Calicchio, Antonella Calandrini, Lorenzo Catillo, Annachiara Palmieri. Il, inoltre, ha approvato unsulche di seguito si riporta integralmente: “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla” (Papa Francesco). “Ilè un’opportunità enorme che si rischia di non cogliere se, per una MANCANZA DI VISIONE RISPETTO AL FUTURO, si rimane schiacciati sull’oggi e sui problemi ...

