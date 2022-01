Austria | conferenza partito no vax salta per mancanza pass

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilno vaxco Mfg ha dovuto spostare il luogo di unastampa perché alcuni esponenti non sono vaccinati e per questo non potevano accedere al noto caffè nel centro di Vienna, ...

Durante la, la Mfg ha duramente criticato l'obbligo vaccinale che entrerà in vigore a febbraio. . 21 gennaio 2022Così Massimiliano Fedriga, residente delladelle Regioni, a margine di un appuntamento a ...alla domanda dei giornalisti sull'obbligo vaccinale che sarà introdotto nella vicina. 'Chi ...Il partito no vax austriaco Mfg ha dovuto spostare il luogo di una conferenza stampa perché alcuni esponenti non sono vaccinati e per questo non potevano accedere al noto caffè nel centro di Vienna, d ...L' Austria introdurrà una lotteria nazionale con premi da 500 euro per incoraggiare chi non si è ancora vaccinato contro il Covid a immunizzarsi: lo ha reso noto il governo, ...