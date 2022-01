Australian Open 2022, Matteo Berrettini cade e si fa male alla caviglia. Carlos Alcaraz va a soccorrerlo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz stanno lottando sulla Rod Laver Arena per la conquista degli ottavi di finale degli Australian Open 2022. Il match è ancora in corsa ed è attualmente al quinto set, dopo che lo spagnolo è riuscito a rimontare due set di svantaggio all’azzurro. Era stato un inizio di partita veramente eccellente quello del romano, che ha dominato la prima frazione per 6-2 e poi ha conquistato anche la seconda al tie-break. Nel terzo set l’inerzia della partita sembrava essere ancora a favore del numero sette del mondo, che ha mancato, però, il colpo del ko. Lo spagnolo si è così salvato ed è riuscito a vincere il set per 6-4, riaprendo completamente la partita. Nel quarto set Berrettini è calato notevolmente e non ci sono stati ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022)stanno lottando sulla Rod Laver Arena per la conquista degli ottavi di finale degli. Il match è ancora in corsa ed è attualmente al quinto set, dopo che lo spagnolo è riuscito a rimontare due set di svantaggio all’azzurro. Era stato un inizio di partita veramente eccellente quello del romano, che ha dominato la prima frazione per 6-2 e poi ha conquistato anche la seconda al tie-break. Nel terzo set l’inerzia della partita sembrava essere ancora a favore del numero sette del mondo, che ha mancato, però, il colpo del ko. Lo spagnolo si è così salvato ed è riuscito a vincere il set per 6-4, riaprendo completamente la partita. Nel quarto setè calato notevolmente e non ci sono stati ...

