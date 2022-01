UFFICIALE Udinese, dall’Arsenal arriva Pablo Marì: il comunicato (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’Udinese ha ufficializzato l’arrivo dall’Arsenal del difensore Pablo Marì Attraverso una nota UFFICIALE, l’Udinese ha comunicato l’arrivo dall’Arsenal del difensore Pablo Marì. IL comunicato – «Solidità, esperienza internazionale e leadership per la difesa bianconera: Pablo Marí è un nuovo giocatore dell’Udinese. Il difensore spagnolo arriva in prestito fino al termine della stagione sportiva dall’Arsenal». Bienvenido Pablo Marí ? ??? https://t.co/wyaxA6PdB9???? #ForzaUdinese #AlèUdin #WelcomeMarí #PabloMarí pic.twitter.com/sqARElCJuL— Udinese Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) L’ha ufficializzato l’arrivodel difensoreAttraverso una nota, l’hal’arrivodel difensore. IL– «Solidità, esperienza internazionale e leadership per la difesa bianconera:Marí è un nuovo giocatore dell’. Il difensore spagnoloin prestito fino al termine della stagione sportiva». BienvenidoMarí ? ??? https://t.co/wyaxA6PdB9???? #Forza#AlèUdin #WelcomeMarí #Marí pic.twitter.com/sqARElCJuL—Calcio ...

