Traffico Roma del 20-01-2022 ore 11:30 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione ancora disagi per chi viaggia sulla A1 firenze-Roma temporaneamente chiusa per un incidente tra Orte e Ponzano Romano in direzione della capitale qui al momento 9 km di coda per raggiungere Roma necessario uscire a Orte percorrere la superstrada Orte Viterbo e poi la Cassia sul raccordo coda in carreggiata esterna tra Laurentina e Appia coda in tangenziale per un precedente incidente auto in fila verso lo stadio Olimpico tra via delle Valli e viale di Tor di Quinto un altro incidente rallenta il Traffico nei due sensi di marcia su via Ardeatina all'altezza di Vicolo dell'Annunziatella anche oggi per il superamento dei limiti delle polveri sottili nell'aria stop ai veicoli più inquinanti nella fascia verde dalle 7:30 alle 20:30 dalle 12 alle 14 in programma una ...

