"Testimonial per attirare investitori". Maxi-truffa per Harry e Meghan: una grossa questione di soldi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un nuovo caso agita Buckingham Palace, anche se si potrebbe dire da remoto, visto chi ne è coinvolto. Il principe Harry e Meghan Markle vittime, a loro insaputa, di una pubblicità-truffa. Come già accaduto ad altre celebrità di livello mondiale, il principe Harry e la moglie Meghan sono stati vittime di una pubblicità truffa, diffusa sui social e sul web, per promuovere la vendita di bitcoin. "Con foto e false dichiarazioni, i duchi di Sussex sono diventati ignari Testimonial per attirare investitori. L'attività illegale è stata denunciata dalla britannica Financial Conduct Authority (Fca) che parla di un fenomeno in rapido aumento", rivela Leggo. Il numero di consumatori che segnalano possibili truffe all'autorità di regolamentazione ...

