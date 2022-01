“Tanta sofferenza”. Parto col Covid per un’ex protagonista del GF Vip (Di giovedì 20 gennaio 2022) Parto col Covid per un ex protagonista del GF Vip. La sua confessione: “Tanta sofferenza”. Quando Alessia Macari vinse la prima edizione del GF Vip correva l’anno 2016. Alfonso Signorini, oggi conduttore del programma, affiancava Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti e conduttrice confermata della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. La Ciociara entrò nel cuore L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022)colper un exdel GF Vip. La sua confessione: “”. Quando Alessia Macari vinse la prima edizione del GF Vip correva l’anno 2016. Alfonso Signorini, oggi conduttore del programma, affiancava Ilary Blasi, moglie di Francesco Totti e conduttrice confermata della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. La Ciociara entrò nel cuore L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

GiuliaSalemi93 : Che piacevole scoperta Nathaly … dietro una forte corazza c’è sempre una fragile donna con tanta sofferenza alle sp… - fojarol : RT @Pepppe862: Come si può permettere tanta sofferenza ?? - 311titti : RT @Pepppe862: Come si può permettere tanta sofferenza ?? - cleghio : RT @Pepppe862: Come si può permettere tanta sofferenza ?? - sindaco_roma : RT @Pepppe862: Come si può permettere tanta sofferenza ?? -