Startlist Discesa Kitzbuehel | programma e orario gare

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Domani, venerdì 21 gennaio alle ore 11.30 andrà in scena la primalibera di. La prova, valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino, apre il lungo weekend sulla pista Streif, uno dei tracciati più iconici dell’intero Circo Bianco. E’ qui che verrà assegnato il trofeo dell’Hahnenkamm con i 100.000 euro di premio per il vincitore.: cosa aspettarci L’Italia sogna con Dominik Paris che partirà col pettorale numero 5. Primo al cancelletto di partenza sarà l’austriaco Max Franz, seguito dal tedesco Romed Baumann e dagli austriaci Vincent Kriechmayr e Daniel Hemetsberger. Lo svizzero Beat Feuz scenderà col numero 9, l’austriaco Matthias Mayer con il 7, il norvegese Aleksander Kilde con il pettorale 11 e lo svizzero Marco Odermatt con il 15. Sono tutti avversari temibili per ...