Sinner-Johnson in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Jannik Sinner sfiderà Steve Johnson al secondo turno degli Australian Open 2022, Slam d'inizio anno sul cemento indoor aussie. L'altoatesino ha esordito nel migliore dei modi a discapito di Joao Sousa, sfoderando un'ottima prestazione e raggiungendo il secondo atto del torneo senza troppi problemi. Bene anche lo statunitense al debutto, abile ad avere la meglio sul padrone di casa Jordan Thompson dopo 5 set estenuanti. Il tennis dell'atleta a stelle e strisce risulta pragmatico e molto 'americano' nella sua evoluzione, ben costruito grazie a un'ottima prima e notevoli accelerazioni con il dritto; Johnson, però, perde usualmente campo dal lato del rovescio, proprio sulla diagonale preferita di Sinner: questa potrebbe essere la chiave della partita. Azzurro favorito ...

