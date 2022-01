Serie A, Gravina: “Col nuovo protocollo il Covid non ci ferma più. Ora i playoff” (Di giovedì 20 gennaio 2022) “La pandemia è una montagna che iniziamo a scalare. Il protocollo sanitario è una vittoria. La soglia del 35% di contagiati ci pone al riparo da divieti difformi delle singole Asl. Non accadrà più che si giochi con undici positivi e si resti bloccati per tre. È una garanzia che il virus non intaccherà d’ora in poi la regolarità della competizione”. Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervistato dal Corriere dello Sport riguardo alla situazione Covid e al nuovo protocollo. Sul limite dei 5mila spettatori, Gravina dichiara che “si è trattato di un atto di responsabilità. L’auspicio è che, usciti tutti vaccinati dal picco, si torni a una capienza del cento per cento. Il calcio si confermerebbe apripista della sicurezza e della normalità. Al 20 dicembre ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) “La pandemia è una montagna che iniziamo a scalare. Ilsanitario è una vittoria. La soglia del 35% di contagiati ci pone al riparo da divieti difformi delle singole Asl. Non accadrà più che si giochi con undici positivi e si resti bloccati per tre. È una garanzia che il virus non intaccherà d’ora in poi la regolarità della competizione”. Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele, intervistato dal Corriere dello Sport riguardo alla situazionee al. Sul limite dei 5mila spettatori,dichiara che “si è trattato di un atto di responsabilità. L’auspicio è che, usciti tutti vaccinati dal picco, si torni a una capienza del cento per cento. Il calcio si confermerebbe apripista della sicurezza e della normalità. Al 20 dicembre ...

