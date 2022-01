Salernitana | un altro positivo A rischio il derby con il Napoli

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Un nuovoal Covid nel gruppo squadra della. Ilcontro ilè quindi a: la situazione Lacomunica che uncalciatore è stato trovatoal Covid. I contagiati, ora, sono quindi nove. COMUNICATO – «L’U.S.1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultatoal Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono nove». E’ ora fortemente arinvio ilin programma domenica contro il. Decisivi saranno i prossimi giri di tamponi e, se la situazione non dovesse migliorare, sarebbe impossibile giocare la ...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana altro

A rischio rinvio la sfida di domenica contro il Napoli SALERNO - Rischio rinvio per Napoli -, in programma domenica alle 15, allo stadio Maradona. La società granata annuncia in una nota che, "a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato ...Commenta per primo Laha comunicato sul proprio sito la positività al Covid di uncalciatore. A rischio la partita col Napoli . IL COMUNICATO - 'L'U. S.1919 comunica che, a seguito dei ...Lo scorso 6 gennaio sono state annullate quattro partite e il rischio di assistere ad un deja-vu nelle prossime ore è tutt’altro che remoto ... Ci riferiamo alle sfide Napoli-Salernitana e ...Il derby contro il Napoli è quindi a rischio: la situazione La Salernitana comunica che un altro calciatore è stato trovato positivo al Covid. I contagiati, ora, sono quindi nove. COMUNICATO – «L’U.S.