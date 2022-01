Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana ingaggiato

Calcio News 24

Si tratta di un rinforzo in prospettiva e che andrà a far parte della formazione Primavera: dall'Imolese Calcio 1919 è statoAntonio Pio Iervolino, centrocampista classe 2003 che è anche ...Rimane in Biancazzurro fino al 1990, quando passa alla, ancora in B. Chiude la ... Il neo tecnico vienedal club bianconero nel 1994 e, in quasi un decennio, siede sulle panchine ...Il guardiano è già stato messo... alla porta, il terzino è in uscita e la mezz’ala rientra dal Brescia per essere girato ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Salernitana, ingaggiato il nipote di Iervolino per la Primavera. Accordo raggiunto, arriva dall’Imolese L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiun ...