Ranking WTA | come cambierebbe la classifica di Camila Giorgi in caso di impresa contro la n 1 Barty

Grazie alla vittoria ottenuta nel secondo turno degli Australian Open di tennis 2022, Camila Giorgi ha incrementato il proprio bottino di punti nel Ranking ed è risalita a quota 1692, portandosi virtualmente al 29° posto del Ranking mondiale, dopo che occupava il 33° nell'aggiornamento di lunedì 17 gennaio, pur con gli stessi punti. Tale posizione potrebbe variare già domani, qualora arrivasse il successo al terzo turno contro la numero 1 del seeding e del mondo, l'australiana Ashleigh Barty, che proietterebbe l'azzurra a quota 1802, facendola risalire al 28° posto, guadagnando 110 punti netti, dato che Giorgi lunedì 31 gennaio ne scarterà 130, quanti incamerati finora. Una qualificazione ai quarti, varrebbe quota 1992 ed il 24° posto, poi un approdo al penultimo atto ...

