Rainbow Six Extraction è adesso disponibile su Stadia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Rainbow Six Extraction, l’ultimo capitolo della saga firmata Ubisoft, è arrivato oggi su Stadia al Day 1, come sulle altre piattaforme e console. Il gioco è acquistabile tramite la pagina ufficiale dello Store e ricordiamo a chi ancora non si è avvicinato a Stadia che dopo l’acquisto il gioco è avviabile senza bisogno di download o aggiornamenti, basta un click! Potrete giocarci da PC, da Smartphone, da Android TV o da qualsiasi televisione con l’utilizzo di un Chromecast Ultra, un Chromecast con Google TV o un Box Android. Rainbow Six Extraction Metti insieme la tua squadra d’élite di operatori di Rainbow Six per lanciare incursioni nelle imprevedibili zone di contenimento e affrontare una minaccia aliena letale in continua evoluzione. Unisci le forze e ... Leggi su g-stadia (Di giovedì 20 gennaio 2022)Six, l’ultimo capitolo della saga firmata Ubisoft, è arrivato oggi sual Day 1, come sulle altre piattaforme e console. Il gioco è acquistabile tramite la pagina ufficiale dello Store e ricordiamo a chi ancora non si è avvicinato ache dopo l’acquisto il gioco è avviabile senza bisogno di download o aggiornamenti, basta un click! Potrete giocarci da PC, da Smartphone, da Android TV o da qualsiasi televisione con l’utilizzo di un Chromecast Ultra, un Chromecast con Google TV o un Box Android.SixMetti insieme la tua squadra d’élite di operatori diSix per lanciare incursioni nelle imprevedibili zone di contenimento e affrontare una minaccia aliena letale in continua evoluzione. Unisci le forze e ...

Advertising

GiocareOra : Quanti giocatori supporta Rainbow Six Extraction? - GStadiaIT : Rainbow Six Extraction è adesso disponibile su Stadia - SanicDiamond : RT @XboxItalia: Qualcuno: Oh, quindi ami Rainbow Six Extraction? Nomina quattro operatori! Noi: Domanda troppo facile... - FrancisMayCry : Sto provando Rainbow Six Extraction (sul quale non ho grandi aspettative, ma che giocherò con un amico) e non sono… - SMARTCDKEYS_IT : Tom Clancy's Rainbow Six Extraction - 29.89 € - è stato lanciato in vendita Per decenni, il Team Rainbow ha servito… -