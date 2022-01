Rai Uno, quello sciopero aveva creato il panico: le conseguenze (Di giovedì 20 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rai Uno qualche tempo fa è finito al centro dell’attenzione per quello sciopero che aveva creato dei grossi problemi, quale sono state le conseguenze? Facciamo un passo all’indietro nel tempo e nello specifico a quello che è successo nel mese di Dicembre in casa Rai che ha visto coinvolti alcuni dei programmi di maggior successo Leggi su youmovies (Di giovedì 20 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Rai Uno qualche tempo fa è finito al centro dell’attenzione perchedei grossi problemi, quale sono state le? Facciamo un passo all’indietro nel tempo e nello specifico ache è successo nel mese di Dicembre in casa Rai che ha visto coinvolti alcuni dei programmi di maggior successo

Advertising

MaurilioVitto : RT @laura_ceruti: Il tg1 esalta la strategia del tweet uno e trino dei 3 fenomeni da circo! Povera Rai! - Tino44588447 : RT @laura_ceruti: Il tg1 esalta la strategia del tweet uno e trino dei 3 fenomeni da circo! Povera Rai! - TgrRaiSicilia : Nel #giornaleradio delle 7.18, Rai Radio Uno: la cronaca con l'ultimora il punto sul #COVID19 in #Sicilia la crisi… - Yucca87345 : @Restart_Rai @PpBombardieri In un deposito costruito in uno dei 67 luoghi ritenuti idonei. NIMBY permettendo, è chi… - gaetano_fortini : RT @laura_ceruti: Il tg1 esalta la strategia del tweet uno e trino dei 3 fenomeni da circo! Povera Rai! -