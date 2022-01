Quirinale, la proposta di Fico per i Grandi elettori positivi: un seggio drive-in nel parcheggio della Camera (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un catafalco di fortuna per fronteggiare il problema dei contagi Covid alla vigilia dell’elezione del Presidente della Repubblica. Lo propone il presidente della Camera Roberto Fico come soluzione al nodo dei Grandi elettori positivi o in stato di quarantena che dovranno essere comunque messi nella condizione di votare. Stando a quanto riferiscono fonti parlamentari all’Ansa, la seconda carica dello Stato ha pensato di destinare il parcheggio della Camera dei deputati, in via della Missione, al seggio elettorale per l’elezione del Capo dello Stato. Così facendo, attraverso un sistema ben organizzato, i Grandi elettori infetti o in isolamento potranno ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un catafalco di fortuna per fronteggiare il problema dei contagi Covid alla vigilia dell’elezione del PresidenteRepubblica. Lo propone il presidenteRobertocome soluzione al nodo deio in stato di quarantena che dovranno essere comunque messi nella condizione di votare. Stando a quanto riferiscono fonti parlamentari all’Ansa, la seconda carica dello Stato ha pensato di destinare ildei deputati, in viaMissione, alelettorale per l’elezione del Capo dello Stato. Così facendo, attraverso un sistema ben organizzato, iinfetti o in isolamento potranno ...

