Prove Invalsi | guida con esempi per gli studenti della seconda superiore

Le Prove Invalsi per gli studenti del secondo anno della secondaria di secondo grado si svolgeranno dall'11 al 31 maggio per le classi non campione e dall'11 al 13 maggio per le classi campione. Le Prove previste riguardano matematica e inglese. Invalsi pubblica una guida per i ragazzi.

