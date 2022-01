Pnrr | De Stasio-Perifano-Moretti | “Aperti e pronti al confronto ma il Piano va discusso in Consiglio”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Abbiamo appreso ieri dalla stampa che la Cabina di Regia delinsediatasi nel Comune di Benevento qualche mese fa, avrebbe avviato una fase nuova, addirittura di valutazione di proposte e progetti. Ci chiediamo di quale proposte e di quali progetti si stia parlando! Al momento, contravvenendo ogni norma, anche di buona educazione istituzionale, sappiamo per certo che si parla di ciò che viene tenuto nascosto alComunale”. Inizia così la nota congiunta di Rosetta De, Luigi Diegoe Angelo. “Noi non ci stiamo! Ribadiamo – aggiungono – la nostra piena disponibilità ad unserio e costruttivo sulle strategie di sviluppo territoriale che devono accompagnare l’attuazione del: ma il ...

In una nota stampa congiunta scrivono i tre candidati sindaci, ora in Consiglio Comunale all'opposizione, Rosetta De Stasio, Luigi Diego Perifano e Angelo Moretti: "Abbiamo appreso ieri dalla stampa ( ...