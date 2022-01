Nuovi posti per vaccini fascia d’età 5-11 anni (Di giovedì 20 gennaio 2022) ASUFC informa che è in programma l’estensione di giornate e disponibilità di prime dosi per la vaccinazione dei bambini nella fascia d’età 5-11 anni nei tre principali centri vaccinali della provincia di Udine. Nelle prossime ore saranno aperte e ampliate le seguenti giornate: Udine Ente Fiera: 22, 26 e 27 gennaio, 4 e 7-12 febbraio Latisana Ospedale: 25-26 gennaio, 1-2 febbraio, 8-9 febbraio Gemona Manifatture: 28 gennaio, 7-8 febbraio.ASUFC comunica inoltre che ad oggi sono stati evasi 5038 appuntamenti per prima dose nella medesima fascia d’età, prenotate già ulteriori 1585 prime dosi; per quanto riguarda le seconde dosi sono state 845 quelle già inoculate.La platea vaccinale totale di utenti 5-11 anni per ASUFC è di circa 28.000 bambini. Leggi su udine20 (Di giovedì 20 gennaio 2022) ASUFC informa che è in programma l’estensione di giornate e disponibilità di prime dosi per la vaccinazione dei bambini nella5-11nei tre principali centri vaccinali della provincia di Udine. Nelle prossime ore saranno aperte e ampliate le seguenti giornate: Udine Ente Fiera: 22, 26 e 27 gennaio, 4 e 7-12 febbraio Latisana Ospedale: 25-26 gennaio, 1-2 febbraio, 8-9 febbraio Gemona Manifatture: 28 gennaio, 7-8 febbraio.ASUFC comunica inoltre che ad oggi sono stati evasi 5038 appuntamenti per prima dose nella medesima, prenotate già ulteriori 1585 prime dosi; per quanto riguarda le seconde dosi sono state 845 quelle già inoculate.La platea vaccinale totale di utenti 5-11per ASUFC è di circa 28.000 bambini.

