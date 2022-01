Mourinho: «Gara tecnicamente povera, lottare per il 4°-8° posto non è quello che voglio» (Di venerdì 21 gennaio 2022) Josè Mourinho ha parlato al termine del match tra la sua Roma e il Lecce tracciando anche un bilancio della stagione sin qui La vittoria sul Lecce in Coppa Italia non ha soddisfatto più di tanto Josè Mourinho che ai microfoni di Mediaset così si è espresso: COPPA ITALIA – «Nel primo tempo partita tecnicamente orribile, c’era frustrazione. In questo momento non cambierei la Roma per nessun altro progetto. Manca tanto ancora alla partita con l’Inter, ma è sicuramente la più forte del campionato, dunque anche in Coppa Italia. Per me sarà la partita più difficile da giocare, ma andremo lì per tentare l’impresa». BILANCIO – «Dal punto di vista emozionale sono molto felice di stare qui, la gente si fida di me. Dal punto di vista calcistico, giocare per il 4°-8° posto non è quello che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Josèha parlato al termine del match tra la sua Roma e il Lecce tracciando anche un bilancio della stagione sin qui La vittoria sul Lecce in Coppa Italia non ha soddisfatto più di tanto Josèche ai microfoni di Mediaset così si è espresso: COPPA ITALIA – «Nel primo tempo partitaorribile, c’era frustrazione. In questo momento non cambierei la Roma per nessun altro progetto. Manca tanto ancora alla partita con l’Inter, ma è sicuramente la più forte del campionato, dunque anche in Coppa Italia. Per me sarà la partita più difficile da giocare, ma andremo lì per tentare l’impresa». BILANCIO – «Dal punto di vista emozionale sono molto felice di stare qui, la gente si fida di me. Dal punto di vista calcistico, giocare per il 4°-8°non èche ...

Advertising

DiMarzio : #CoppaItalia, @OfficialASRoma | Le possibili scelte di #Mourinho per la gara dell’#Olimpico contro il… - sportli26181512 : Roma-Lecce, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Con la gara dell'Olimpico si chiudono gli ottav… - ivano_cardone : RT @DiMarzio: #CoppaItalia, @OfficialASRoma | Le possibili scelte di #Mourinho per la gara dell’#Olimpico contro il @OfficialUSLecce http… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #CoppaItalia, @OfficialASRoma | Le possibili scelte di #Mourinho per la gara dell’#Olimpico contro il @OfficialUSLecce http… - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #CoppaItalia, @OfficialASRoma | Le possibili scelte di #Mourinho per la gara dell’#Olimpico contro il @OfficialUSLecce http… -