LIVE Sinner-Johnson 0-0, Australian Open 2022 in DIRETTA: si comincia sulla Margaret Court Arena! (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 TRE PALLE BREAK IMMEDIATE PER Sinner! L’azzurro piazza il diritto diagonale vincente. 0-30 Altro errore in uscita dal servizio per l’americano. 0-15 Diritto in corridoio di Johnson in uscita dal servizio. 0-0 Si comincia a Melbourne sulla Margaret Court Arena per l’ultimo match di giornata! INIZIO PRIMO SET 12.22 Il classe 1989 vuole volare al terzo turno come accaduto nel 2015 e 2016 anche se il miglior risultato in un Major risale al 2016 a Wimbledon dove raggiunse il quarto turno. 12.20 L’americano è reduce dalle eliminazioni agli ottavi di finale dei due tornei disputatosi ad Adelaide rispettivamente contro il russo Karen Khachanov e l’Australiano Aleksandar Vukic. 12.18 23 gradi e ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-40 TRE PALLE BREAK IMMEDIATE PER! L’azzurro piazza il diritto diagonale vincente. 0-30 Altro errore in uscita dal servizio per l’americano. 0-15 Diritto in corridoio diin uscita dal servizio. 0-0 Sia MelbourneArena per l’ultimo match di giornata! INIZIO PRIMO SET 12.22 Il classe 1989 vuole volare al terzo turno come accaduto nel 2015 e 2016 anche se il miglior risultato in un Major risale al 2016 a Wimbledon dove raggiunse il quarto turno. 12.20 L’americano è reduce dalle eliminazioni agli ottavi di finale dei due tornei disputatosi ad Adelaide rispettivamente contro il russo Karen Khachanov e l’o Aleksandar Vukic. 12.18 23 gradi e ...

