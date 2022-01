Letta: no a un nome di destra. Ma Conte tratta con Salvini (Di venerdì 21 gennaio 2022) Quando Enrico Letta viene informato dell’incontro a sorpresa in corso tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte l’irritazione trasuda. Il segretario del Pd sa perfettamente qual è il senso inequivocabile di quell’inatteso, imprevisto e non annunciato incontro: i due antichi soci del governo gialloverde stanno cercando di costruire insieme una diga anti-Draghi. Che i due fossero in contatto era noto, lo aveva fatto sapere lo stesso ex premier. Ma un incontro allo scoperto è un’altra cosa. COSÌ ALLA VIGILIA DELLA PARTITA … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 21 gennaio 2022) Quando Enricoviene informato dell’incontro a sorpresa in corso tra Matteoe Giuseppel’irritazione trasuda. Il segretario del Pd sa perfettamente qual è il senso inequivocabile di quell’inatteso, imprevisto e non annunciato incontro: i due antichi soci del governo gialloverde stanno cercando di costruire insieme una diga anti-Draghi. Che i due fossero in contatto era noto, lo aveva fatto sapere lo stesso ex premier. Ma un incontro allo scoperto è un’altra cosa. COSÌ ALLA VIGILIA DELLA PARTITA … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

MediasetTgcom24 : Quirinale, Letta: serve nome condiviso non di centrodestra - fattoquotidiano : Summit a tre. Il capo del M5S vede il segretario dem e Speranza: la carta di un nome di alto profilo da trovare con… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Conte incontra Salvini, Berlusconi ancora in silenzio. Letta: “Necessaria un’intesa su nome… - Belzebu6663 : RT @Belzebu6663: Quando #Letta parla di nome condivisi si dimentica che per anni abbiamo avuto presidenti come Napolitano e altri innumerev… - franciceo : RT @Musso___: Ripetiamolo : Salvini ha bruciato Berlusconi, a favore di un altro candidato. Non di un candidato di cdx (Pera, Moratti, …) m… -