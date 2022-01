La bozza del Dpcm | niente green pass per  i negozi di alimentari | farmaci e animali  

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Slitta a venerdì la firma del provvedimento che impone almeno il tampone per entrare negli esercizi commerciali

LaDpcm è pronta, il presidenteConsiglio Mario Draghi firmerà il provvedimento nelle prossime ore. In tutti gli altri esercizi commerciali servirà essere guariti o vaccinati, oppure ...Il repubblicano Jim Banks ha presentato una nuovadi misure restrittive contro la Russia, come si apprende dal sito webCongresso degli Stati Uniti. Jim Banks suggerisce di vietare le transazioni con il debito sovrano russo, secondo il ...Agenti in sciopero contro la decisione di svolgere, lunedì, la Fiera di Sant'Antonio. Ma la protesta riguarda anche una bozza di legge che lascerebbe immutate le loro mansioni, ma ne altererebbe le fu ...Sono nove le tipologie di negozi dove si potrà entrare dal 1° febbraio senza avere nemmeno il green pass base. La bozza del Dpcm è pronta, il presidente del Consiglio Mario Draghi firmerà il provvedim ...