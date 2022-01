I Baci Perugina compiono 100 anni | una confezione speciale firmata Dolce&Gabbana per festeggiare

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Perugia, 20 gen. (Adnkronos/Labitalia) - La storia diinizia nel 1922 a Perugia, grazie allo spirito imprenditoriale di Luisa Spagnoli, una delle più influenti figure italiane dell'inizio del ventesimo secolo. Luisa Spagnoli pensò ad un'idea innovativa per una nuovaricetta di cioccolatini: ideò una combinazione di nocciola tritata, recuperata dagli avanzi, e cioccolato fuso per creare un ripieno cremoso, sormontato da una nocciola intera, perfettamente tostata, il tutto ricoperto con il cioccolato fondente Luisa. Il risultato fu un cioccolatino delizioso che ricordava le nocche di un pugno, da cui il nome originale, 'cazzotto'. Fu GiovBuitoni, co-fondatore di, a pensare di cambiarne il nome. Riteneva infatti che fosse inadatto per la dolce creazione di Luisa: ...