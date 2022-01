Gianni Morandi | Apri tutte le porte | «All' Ariston con l' entusiasmo di un debuttante»

Advertising

Juliette77777 : RT @AllMusicItalia: A pochi giorni dal Festival Gianni Morandi parla del ritorno a Sanremo, del rapporto con Jovanotti, dell'incidente alla… - AllMusicItalia : A pochi giorni dal Festival Gianni Morandi parla del ritorno a Sanremo, del rapporto con Jovanotti, dell'incidente… - cieldhiverr : @epikyunhie sul palco dell'ariston con gianni morandi sunbaenim - DavideIannuzzi5 : MUSICA/CONCERTI: Infinito Morandi stasera a Bologna #giannimorandi #teatroduse #staseragiocoincasa GIANNI MORANDI… - Robbe_84_ : @Laudantes Gianni Morandi? -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Morandi

"E' una canzone di speranza; la speranza di ritrovare il sole nella nostra vita" . Unpieno di energia introduce così "Apri tutte le porte", brano scritto da Jovanotti col quale torna in gara a Sanremo a 22 anni dal terzo posto con "Innamorato" e a dieci dalla sua ultima ...Palcoscenico, quello dell'Ariston (nello specifico) cheha calcato a più riprese, come cantante (e anche vincitore con Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi) e anche co - conduttore (nonché ...Dice che «se non fosse stato per il fuoco, per l'incidente, per il miracolo che me ne ha fatto uscire vivo, forse non sarei tornato a Sanremo». Dice che «a Jovanotti mi ...Gianni Morandi, dal palco del Teatro Duse di Bologna a quello dell'Ariston per la 72esima edizione del Festival di Sanremo ...