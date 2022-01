È stata la mano di Conte: gli inglesi elogiano la “mentalità vincente” del suo Tottenham ritrovato (Di giovedì 20 gennaio 2022) E’ stata la mano di Conte. Senza essere blasfemi, in Inghilterra si sono accorti che è tornato il “Contismo”, la “mentalità vincente che anche Peter Crouch gli riconosce elogiando l’incredibile vittoria del Tottenham per 2-1 sul Leicester, con due gol al 95? e al 97?. Crouch è rimasto colpito dalla prestazione della squadra, ma ha dato tutti i meriti a Conte. L’ex giocatore del Liverpool, ora opinionista tra i più seguiti in tv dice che “Conte ha trasformato i giocatori in vincitori, prima era una squadra morbida che tendeva a perdere le partite in anticipo. Questo è il calcio. Conte mantiene la sua imbattibilità… in quel modo. Sono felice di aver assistito a questo match”. Gli Spurs ora a un passo dal quarto posto e dalla zona ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) E’ladi. Senza essere blasfemi, in Inghilterra si sono accorti che è tornato il “Contismo”, la “che anche Peter Crouch gli riconosce elogiando l’incredibile vittoria delper 2-1 sul Leicester, con due gol al 95? e al 97?. Crouch è rimasto colpito dalla prestazione della squadra, ma ha dato tutti i meriti a. L’ex giocatore del Liverpool, ora opinionista tra i più seguiti in tv dice che “ha trasformato i giocatori in vincitori, prima era una squadra morbida che tendeva a perdere le partite in anticipo. Questo è il calcio.mantiene la sua imbattibilità… in quel modo. Sono felice di aver assistito a questo match”. Gli Spurs ora a un passo dal quarto posto e dalla zona ...

