Covid: in Austria vaccino obbligatorio. Francia, via mascherine all'aperto (Di giovedì 20 gennaio 2022) In Austria sarà obbligatorio fare il vaccino contro il Covid , mentre da lunedì 24 gennaio in Francia entra il vigore il 'pass vaccinale' . Gli Stati europei studiano nuove strategie per affrontare la ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Insaràfare ilcontro il, mentre da lunedì 24 gennaio inentra il vigore il 'pass vaccinale' . Gli Stati europei studiano nuove strategie per affrontare la ...

Advertising

Corriere : L’Austria approva l’obbligo del vaccino: è il primo Paese in Ue - MediasetTgcom24 : L'Austria approva l'obbligo vaccinale: è il primo paese in Ue #covid - RaiNews : Il parlamento di Vienna ha approvato l'obbligo di vaccino contro il Covid-19 per tutte le persone adulte a partire… - cocchi2a : RT @Virus1979C: Il Parlamento austriaco ha approvato l'obbligo del vaccino anti-Covid per tutti gli adulti. L'Austria diventa così il primo… - SteForlani : RT @RaiNews: Il parlamento di Vienna ha approvato l'obbligo di vaccino contro il Covid-19 per tutte le persone adulte a partire dal 1 febbr… -