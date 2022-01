Chi è Alice Arcuri? Età, carriera e vita privata dell’attrice (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ecco chi è Alice Arcuri – Età – carriera e vita privata dell’attrice Alice Arcuri è un’attrice, attualmente fa parte del cast dell’amatissima fiction Doc – Nelle tue mani nei panni dell’infettivologa Cecilia Tedeschi. L’attrice è nata l’11 febbraio 1984 a Genova, quella della recitazione non è stata la prima passione a cui si è dedicata. Da giovane ha praticato a livello professionistico scherma ma ha dovuto lasciare per questioni di salute. Dopo questo cambiamento importante ha deciso di dedicarsi alla recitazione e ha frequentato la Scuola del Teatro Stabile. In passato ha recitato sia a teatro che in televisione in note fiction come Don Matteo, Petra e Blanca. Lo scorso giovedì è andata in onda la prima puntata della seconda stagione di Doc – ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ecco chi è– Età –è un’attrice, attualmente fa parte del cast dell’amatissima fiction Doc – Nelle tue mani nei panni dell’infettivologa Cecilia Tedeschi. L’attrice è nata l’11 febbraio 1984 a Genova, quella della recitazione non è stata la prima passione a cui si è dedicata. Da giovane ha praticato a livello professionistico scherma ma ha dovuto lasciare per questioni di salute. Dopo questo cambiamento importante ha deciso di dedicarsi alla recitazione e ha frequentato la Scuola del Teatro Stabile. In passato ha recitato sia a teatro che in televisione in note fiction come Don Matteo, Petra e Blanca. Lo scorso giovedì è andata in onda la prima puntata della seconda stagione di Doc – ...

