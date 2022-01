Charlene di Monaco, l’anello che le sarà restituito solo se torna a Palazzo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Charlene di Monaco è ancora ricoverata in una clinica in Svizzera, vicino a Zurigo. Ma c’è una cosa che non ha potuto portare con sé, il preziosissimo anello di fidanzamento, che è stato riposto in un luogo sicuro e che potrà riavere solo quando tornerà a Palazzo. Charlene di Monaco, quando torna a casa Ma appunto quando Charlene di Monaco tornerà a Montecarlo? Ancora nessuno lo sa con precisione. Si dice che Alberto le abbia imposto un ultimatum ordinandole di rientrare quanto prima. Ma stando a indiscrezioni, la Principessa è ancora molto provata, soffrirebbe della Sindrome di Rebecca, una forma di gelosia nei confronti delle ex del proprio partner. Qualche tempo fa si è parlato di una possibile data per il ritorno di ... Leggi su dilei (Di giovedì 20 gennaio 2022)diè ancora ricoverata in una clinica in Svizzera, vicino a Zurigo. Ma c’è una cosa che non ha potuto portare con sé, il preziosissimo anello di fidanzamento, che è stato riposto in un luogo sicuro e che potrà riaverequando tornerà adi, quandoa casa Ma appunto quandoditornerà a Montecarlo? Ancora nessuno lo sa con precisione. Si dice che Alberto le abbia imposto un ultimatum ordinandole di rientrare quanto prima. Ma stando a indiscrezioni, la Principessa è ancora molto provata, soffrirebbe della Sindrome di Rebecca, una forma di gelosia nei confronti delle ex del proprio partner. Qualche tempo fa si è parlato di una possibile data per il ritorno di ...

