Carmen Russo, scoperta choc su Enzo Paolo Turchi dopo il GF Vip: “Non sapevo niente” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Carmen Russo è l’ultima eliminata dal GF Vip 6. La ballerina e showgirl ha perso al televoto venerdì scorso contro Soleil Sorge (preferita dal 43% del pubblico) e Federica Calemme (35%). Non appena Alfonso Signorini ha letto il verdetto in diretta, mezza Casa è finita in lacrime per la moglie di Enzo Paolo Turchi, al reality show ormai da 4 mesi. Per lei, però, è stato “giusto così”. E in studio, dopo aver abbracciato tutti, Carmen Russo ha detto: “È stato bello, penso di non essermi risparmiata”. In questi giorni, poi, è intervenuta a Casa Chi, dove ha anche risposto ad alcuni attacchi. Come a quello di Clarissa Selassié, che l’aveva accusata di aver sempre temuto Katia Ricciarelli. Carmen Russo, il segreto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022)è l’ultima eliminata dal GF Vip 6. La ballerina e showgirl ha perso al televoto venerdì scorso contro Soleil Sorge (preferita dal 43% del pubblico) e Federica Calemme (35%). Non appena Alfonso Signorini ha letto il verdetto in diretta, mezza Casa è finita in lacrime per la moglie di, al reality show ormai da 4 mesi. Per lei, però, è stato “giusto così”. E in studio,aver abbracciato tutti,ha detto: “È stato bello, penso di non essermi risparmiata”. In questi giorni, poi, è intervenuta a Casa Chi, dove ha anche risposto ad alcuni attacchi. Come a quello di Clarissa Selassié, che l’aveva accusata di aver sempre temuto Katia Ricciarelli., il segreto ...

Advertising

GrandeFratello : Carmen Russo fa il suo ingresso trionfale in studio! ? #GFVIP - zazoomblog : Carmen Russo il segreto che le ha tenuto Enzo Paolo: “L’avessi saputo sarei uscita dal GF Vip” - #Carmen #Russo… - ParliamoDiNews : Carmen Russo, il segreto di Enzo Paolo: `Sarei uscita dal GF Vip` #carmen #russo #segreto #enzo #paolo #sarei… - StraNotizie : Carmen Russo, il segreto che le ha tenuto Enzo Paolo: “L’avessi saputo sarei uscita dal GF Vip”… - ultrammoon : 00:45 mi trovo le tette di carmen russo in tl mentre sta in barca con enzo paolo turchi -