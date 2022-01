Aveva scatenato il caos in un bar di Tolentino, scatta la misura del Daspo urbano per un 36enne (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tolentino - Aveva dato in escandescenze al bar Le Grazie di Tolentino prendendosela con il proprietario e una dipendente, poi Aveva aggredito i carabinieri intervenuti e una volta in caserma Aveva ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 20 gennaio 2022)dato in escandescenze al bar Le Grazie diprendendosela con il proprietario e una dipendente, poiaggredito i carabinieri intervenuti e una volta in caserma...

Advertising

RiccardoMele72 : @ilciccio67 Peraltro usavo auricolare perché IPhone sette aveva un difetto alla scheda audio che saltava ; quando è… - NatiPrecariBlog : RT @miriconosci: A #Siena la nostra denuncia del bando del @SMariaScala (terza media con raddoppio punti per chi aveva lavorato lì) ha scat… - marcotamboo : @Unipotesi Se ne era parlato qualche giorno fa, per le polemiche che aveva appunto scatenato, ma in senso opposto s… - emmevilla : @beefis69 @Di_SPACE_Lauro Della proiezione (purtroppo piuttosto ovvia) e dello stupidissimo putiferio che aveva sca… - Valedance11 : RT @Unomattina: Ennesima nuova grande eruzione del vulcano sottomarino delle isole tonga ieri dopo quella di alcuni giorni fa che aveva sca… -