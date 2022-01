Aversa | sequestrata casa d’appuntamenti utilizzata da un’organizzazione criminale

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Aversa, prostituzione: sequestrata casa d'appuntamenti - SkyTG24 : Aversa, prostituzione: sequestrata casa d'appuntamenti - casertafocus : AVERSA – Sequestrata casa a luci rosse: due sorelle a capo dell’organizzazione che gestiva il giro di squillo di lu… - PupiaTv : Aversa, sequestrata casa di appuntamenti gestita da organizzazione criminale - VesuvioLive : Aversa, sequestrata casa d’appuntamenti: due sorelle “vendevano” donne sui social -

Ultime Notizie dalla rete : Aversa sequestrata

Melito e. Carabinieri sequestrano casa d'appuntamenti utilizzata da organizzazione criminale. Il 3 giugno scorso gli arresti. Melito ecasa d'appuntamenti I Carabinieri della Tenenza di Melito di Napoli hanno sequestrato un appartamento nel Comune disu disposizione del Tribunale di Napoli Nord. Il 3 giugno ...... precisamente nei Comuni di Melito di Napoli, Giugliano in Campania, Napoli,, Orta di Atella, Gricignano. Tra le cinque persone destinatarie del provvedimento cautelare figuravano, in ...Sequestrato un appartamento ad Aversa, su disposizione del Tribunale di Napoli Nord. Veniva utilizzato per appuntamenti hot proposti sui social da giovani donne per un pugno di euro. Lì, il ...I Carabinieri della Tenenza di Melito di Napoli hanno sequestrato un appartamento nel Comune di Aversa (Caserta) su disposizione del Tribunale di Napoli Nord. (ANSA) ...