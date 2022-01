Australian Open, Sinner vola al 3° turno. Bene Medvedev, risorge Paire (Di giovedì 20 gennaio 2022) Per la prima volta nella sua (breve) carriera, Jannik Sinner accede al terzo turno degli Australian Open. Il tennista italiano sconfigge nettamente l’americano Johnson e raggiunge così Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego alla fase successiva del torneo. Altra prova solida da parte del 20enne azzurro che chiude la seconda partita consecutiva senza perdere un set. Ultimo giocatore di giornata in campo maschile a scendere in campo, Sinner parte a razzo con un parziale di 4 game consecutivi che indirizzano il primo set, chiuso senza troppi patemi per 6-2. Johnson dal canto suo nel secondo cerca di entrare definitivamente nel match, rimanendo in gara fino al 9° game quando l’azzurro trova il break a favore che segna la rottura e la chiusura sul 6-4 per il 2-0. L’americano accusa il colpo e cede il passo ... Leggi su zon (Di giovedì 20 gennaio 2022) Per la prima volta nella sua (breve) carriera, Jannikaccede al terzodegli. Il tennista italiano sconfigge nettamente l’americano Johnson e raggiunge così Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego alla fase successiva del torneo. Altra prova solida da parte del 20enne azzurro che chiude la seconda partita consecutiva senza perdere un set. Ultimo giocatore di giornata in campo maschile a scendere in campo,parte a razzo con un parziale di 4 game consecutivi che indirizzano il primo set, chiuso senza troppi patemi per 6-2. Johnson dal canto suo nel secondo cerca di entrare definitivamente nel match, rimanendo in gara fino al 9° game quando l’azzurro trova il break a favore che segna la rottura e la chiusura sul 6-4 per il 2-0. L’americano accusa il colpo e cede il passo ...

