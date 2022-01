Andrea Piccolo: “Ho avuto problemi al fegato per un anno. Trattato bene in Astana, la Gazprom non è un passo indietro” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Andrea Piccolo nel settembre 2018 conquistò la medaglia di bronzo nella prova contro il tempo dei Campionati del Mondo nella categoria Juniores. Nel 2019 vinse poi il Giro della Lunigiana e la prova a cronometro dei Campionati Europei. Nel 2020, nonostante la pandemia, Piccolo in maglia Colpack agguantò il secondo posto nella cronometro dei Campionati Italiani dietro a Jonathan Milan. Poi il passaggio con la formazione kazaka Astana (squadra con cui non ha mai corso, ndr) e la seconda parte del 2021 in maglia Viris Vigevano dove è riuscito ad alzare le braccia al cielo alla Ruota d’Oro oltre a chiudere il seconda posizione il Gp Capodarco. Andrea, come stai? “bene grazie, sono in ritiro con la squadra a Calpe e gli allenamenti procedono bene.” La scorsa stagione hai ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022)nel settembre 2018 conquistò la medaglia di bronzo nella prova contro il tempo dei Campionati del Mondo nella categoria Juniores. Nel 2019 vinse poi il Giro della Lunigiana e la prova a cronometro dei Campionati Europei. Nel 2020, nonostante la pandemia,in maglia Colpack agguantò il secondo posto nella cronometro dei Campionati Italiani dietro a Jonathan Milan. Poi il passaggio con la formazione kazaka(squadra con cui non ha mai corso, ndr) e la seconda parte del 2021 in maglia Viris Vigevano dove è riuscito ad alzare le braccia al cielo alla Ruota d’Oro oltre a chiudere il seconda posizione il Gp Capodarco., come stai? “grazie, sono in ritiro con la squadra a Calpe e gli allenamenti procedono.” La scorsa stagione hai ...

