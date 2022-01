Ancona, in isolamento da covid: trovato morto in casa a 44 anni (Di venerdì 21 gennaio 2022) Era nell'appartamento di in isolamento per il covid e quando il malore l'ha colpito non ha fatto in tempo a dare l'allarme. E non c'era nessuno che potesse aiutarlo. Nulla da fare per un 44enne di ... Leggi su leggo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Era nell'appartamento di inper ile quando il malore l'ha colpito non ha fatto in tempo a dare l'allarme. E non c'era nessuno che potesse aiutarlo. Nulla da fare per un 44enne di ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Ancona In isolamento da covid: Alberto trovato morto in casa a 44 anni - leggoit : #Ancona In isolamento da covid: Alberto trovato morto in casa a 44 anni - sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: Ancona. Ingegnere 44enne muore in bagno: era in isolamento Covid. I vicini: tossiva sempre - Telemolise : Un ingegnere di 44 anni, originario di Termoli, è stato trovato morto in casa ad Ancona dove viveva e lavorava da u… - Miti_Vigliero : Ancona. Ingegnere 44enne muore in bagno: era in isolamento Covid. I vicini: tossiva sempre -