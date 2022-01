Voti alti dai passeggeri, l’aeroporto di Orio resta fra i top per la qualità dei servizi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’indagine periodica sull’indice di gradimento, che rientra nel programma Asq di Airports Council International World, vede lo scalo bergamasco allineato al valore medio mondiale (4,4 su un massimo di 5) e superiore al valore medio europeo che è di 4,3. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’indagine periodica sull’indice di gradimento, che rientra nel programma Asq di Airports Council International World, vede lo scalo bergamasco allineato al valore medio mondiale (4,4 su un massimo di 5) e superiore al valore medio europeo che è di 4,3.

Advertising

webecodibergamo : L’indagine sull’indice di gradimento coinvolge 300 tra i più importanti aeroporti a livello mondiale - _hazelmoon_ : ma da dov'è nata questa cosa che al sud i voti li regalano? No perché i miei parenti del nord ogni volta che parlo… - ghserenahg : tutti:“ma vabbè st’esame è andato bene” @iamlary111:“amo io me sento che me bocciano a st’esame. me lo sento” io:“m… - violetvlack : giuro non capisco come sia possibile ma i miei voti sono inversamente proporzionali alla mia salute mentale, più qu… - madmartx : @eliscrivecose @sparklewithme22 E dire che ero così confident quando ho visto i voti alti dei giornalisti alle loro canzoni. -