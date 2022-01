“Vi sparo in testa, uno ad uno”. Barricato in casa si mette a sparare da una finestra. Evacuata una scuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Attimi di paura in provincia di Viareggio dove un uomo di 45 anni si è Barricato in casa e ha cominiciato a sparare dalla finestra. L’area nei pressi dell’abitazione è stata Evacuata, compresi anche gli studenti di una scuola. Nell’abitazione, insieme all’uomo, c’era anche il padre anziano (90enne carabiniere in pensione). Secondo quanto si apprende, i problemi dell’uomo sarebbero stati noti alla comunità residente nella zona, alcuni vicini hanno riferito che l’uomo aveva già manifestato “episodi” ma senza rendersi pericoloso. Si barrica in casa e spara in strada Tutto ha avuto inizio intorno alle 14 di oggi, mercoledì 19 gennaio, quando un 45enne affetto da problemi psichici ha rifiutato il Tso barricandosi in casa sua quando sono arrivati ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Attimi di paura in provincia di Viareggio dove un uomo di 45 anni si èine ha cominiciato adalla. L’area nei pressi dell’abitazione è stata, compresi anche gli studenti di una. Nell’abitazione, insieme all’uomo, c’era anche il padre anziano (90enne carabiniere in pensione). Secondo quanto si apprende, i problemi dell’uomo sarebbero stati noti alla comunità residente nella zona, alcuni vicini hanno riferito che l’uomo aveva già manifestato “episodi” ma senza rendersi pericoloso. Si barrica ine spara in strada Tutto ha avuto inizio intorno alle 14 di oggi, mercoledì 19 gennaio, quando un 45enne affetto da problemi psichici ha rifiutato il Tso barricandosi insua quando sono arrivati ...

