'Vi sparo in testa, uno ad uno'. Barricato in casa si mette a sparare da una finestra. Evacuata una scuola (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Secondo un racconto di un testimone, un residente della zona, a TgCom24 , l'uomo "Era molto agitato e ha minacciato due persone, una ragazza in banca e una signora qui vicino: era al telefono, lui ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Secondo un racconto di un testimone, un residente della zona, a TgCom24 , l'uomo "Era molto agitato e ha minacciato due persone, una ragazza in banca e una signora qui vicino: era al telefono, lui ...

Advertising

infoitinterno : Uomo armato di pistola rifiuta Tso e si barrica in casa: «Vi sparo in testa». Ferito un vigile del fuoco - ilriformista : Un 45enne si è barricato in casa a #Viareggio assieme al padre e ha sparato contro i vigli intervenuti a notificarg… - leggoit : Uomo armato di pistola rifiuta Tso e si barrica in casa: «Vi sparo in testa». Ferito un vigile del fuoco - lello977 : Attendiamo questa: - Vorrei chiedere al ministro perché se sparo in testa ad una persona con la pistola X vengo ind… - lello977 : @la__lavi Attendiamo questa: - Vorrei chiedere al ministro perché se sparo in testa ad una persona con la pistola X… -