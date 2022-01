Verona, attivisti per i diritti umani protestano imbavagliati davanti alla questura: “Quattro denunce per calunnia e non sappiamo perché” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) imbavagliati e bendati. Una conferenza stampa surreale, senza voce almeno nella parte iniziale, si è tenuta davanti alla questura di Verona. Gli attivisti di alcuni movimenti impegnati a tutela dei migranti hanno manifestato così il dissenso per un’iniziativa giudiziaria che li ha colpiti. Quattro di loro hanno ricevuto una denuncia per calunnia, dopo una serie di iniziative che avevano lo scopo di segnalare i gravi disagi che gli extracomunitari stanno patendo a causa della burocrazia e delle attese infinite per ottenere i documenti di soggiorno. “Diciamo di no all’infinita coda dei senza diritti” è lo slogan con cui si sono presentati. “Ci siamo imbavagliati – spiega Giorgio Brasola, del Laboratorio Autogestito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022)e bendati. Una conferenza stampa surreale, senza voce almeno nella parte iniziale, si è tenutadi. Glidi alcuni movimenti impegnati a tutela dei migranti hanno manifestato così il dissenso per un’iniziativa giudiziaria che li ha colpiti.di loro hanno ricevuto una denuncia per, dopo una serie di iniziative che avevano lo scopo di segnalare i gravi disagi che gli extracomunitari stanno patendo a causa della burocrazia e delle attese infinite per ottenere i documenti di soggiorno. “Diciamo di no all’infinita coda dei senza” è lo slogan con cui si sono presentati. “Ci siamo– spiega Giorgio Brasola, del Laboratorio Autogestito ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Verona, attivisti per i diritti umani protestano imbavagliati davanti alla questura: “Quattro denunce per calunnia e n… - fattoquotidiano : Verona, attivisti per i diritti umani protestano imbavagliati davanti alla questura: “Quattro denunce per calunnia… - squopellediluna : Una denuncia per calunnia (art. 368 del codice penale) per aver messo in mostra le carenze e inefficienze del siste… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona attivisti Colombia, uccisi 145 attivisti per i diritti umani nel 2021 La Colombia è uno dei paesi più pericolosi al mondo per gli attivisti, secondo diverse Ong. Global Witness lo ha identificato come il più letale per i difensori ambientali (65 morti nel 2020). Il ...

Turchia: nuova udienza per Osman Kavala a Istanbul Si è aperta al tribunale di Caglayan a Istanbul una nuova udienza del processo dove è imputato per spionaggio il filantropo turco Osman Kavala. Fuori dal palazzo di giustizia un gruppo di attivisti ha tenuto una piccola conferenza stampa prima dell'udienza chiedendo il rilascio dell'uomo d'affari e attivista per i diritti umani in carcere da oltre 4 anni. Arrestato a novembre 2017 con ...

Verona, attivisti per i diritti umani protestano imbavagliati davanti alla questura: “Quattro denunce… Il Fatto Quotidiano Verona, dopo il presidio “Non pratiche, ma persone” arrivano le denunce Una denuncia per calunnia (art. 368 del codice penale) per aver messo in mostra le carenze e inefficienze del sistema di accoglienza e le infinite code davanti alla Questura di Verona. E’ successo agl ...

Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi: «Cominciai come benzinaia, che errore le otto operazioni al seno» L’attrice veronese eliminata al televoto dopo tre settimane rievoca le «umili origini ». Il matrimonio lampo e la «marita» Imma, le emozioni in diretta su Canale 5 ...

La Colombia è uno dei paesi più pericolosi al mondo per gli, secondo diverse Ong. Global Witness lo ha identificato come il più letale per i difensori ambientali (65 morti nel 2020). Il ...Si è aperta al tribunale di Caglayan a Istanbul una nuova udienza del processo dove è imputato per spionaggio il filantropo turco Osman Kavala. Fuori dal palazzo di giustizia un gruppo diha tenuto una piccola conferenza stampa prima dell'udienza chiedendo il rilascio dell'uomo d'affari e attivista per i diritti umani in carcere da oltre 4 anni. Arrestato a novembre 2017 con ...Una denuncia per calunnia (art. 368 del codice penale) per aver messo in mostra le carenze e inefficienze del sistema di accoglienza e le infinite code davanti alla Questura di Verona. E’ successo agl ...L’attrice veronese eliminata al televoto dopo tre settimane rievoca le «umili origini ». Il matrimonio lampo e la «marita» Imma, le emozioni in diretta su Canale 5 ...