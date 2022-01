Ultime Notizie Roma del 19-01-2022 ore 09:10 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale mercoledì 19 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale perde quota l’ipotesi della candidatura di Berlusconi al Quirinale mentre si riaffaccia quella di draghi Salvini promette in guardia i soldi del PNR sono a prestito anche per questo il premier è complicato da rimuovere oggi incontro tra Conte lette speranza Beppe Grillo è indagato a Milano per traffico di influenze illecite a favore della Moby da maltese mezz’ora eletta Presidente del Parlamento Europeo attesa per oggi il dpcm con la lista delle attività dove non sarà richiesto di rinfreschi escluderebbe Tra l’altro i tabaccai Sicilia e Calabria sfidano Intanto il governo e consentono l’attraversamento dello Stretto di Messina che non vaccinati 9 le regioni italiane a rischio zona arancione Germania oltre 110 mila i contatti registrati nelle Ultime 24 ore quasi 10 miliardi ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)dailynews radiogiornale mercoledì 19 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale perde quota l’ipotesi della candidatura di Berlusconi al Quirinale mentre si riaffaccia quella di draghi Salvini promette in guardia i soldi del PNR sono a prestito anche per questo il premier è complicato da rimuovere oggi incontro tra Conte lette speranza Beppe Grillo è indagato a Milano per traffico di influenze illecite a favore della Moby da maltese mezz’ora eletta Presidente del Parlamento Europeo attesa per oggi il dpcm con la lista delle attività dove non sarà richiesto di rinfreschi escluderebbe Tra l’altro i tabaccai Sicilia e Calabria sfidano Intanto il governo e consentono l’attraversamento dello Stretto di Messina che non vaccinati 9 le regioni italiane a rischio zona arancione Germania oltre 110 mila i contatti registrati nelle24 ore quasi 10 miliardi ...

Advertising

fanpage : Chi è il No Vax che ha esultato per la morte di David Sassoli e che crede che il decesso è correlato al vaccino - sole24ore : #Coronavirus, ultimi dati. In Italia record di 228.179 casi e 434 morti - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - VesuvioLive : Quanto costava mangiare una pizza a Napoli negli anni ‘9o - Mara55607978 : RT @fanpage: Chi è il No Vax che ha esultato per la morte di David Sassoli e che crede che il decesso è correlato al vaccino -