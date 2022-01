Ultime Notizie Roma del 19-01-2022 ore 08:10 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la pulizia congolese avrebbe arrestato i presunti assassini dell’ Ambasciatore italiano Luca Attanasio uccisi in un’imboscata il 22 febbraio 2021 insieme ai carabinieri Vittorio Iacovacci autista staff a Milano il comandante della polizia nazionale della Provincia di Como in Congo annunciato di aver arrestato una banda chiamata aspira composta da 6 persone Io penso che se anche se Silvio Berlusconi decidesse di non concorrere si stabilisse che essendo una figura molto caratterizzata se lui dovesse rinunciare Comunque il centro-destra ha il diritto-dovere di avanzare una proposta più proposte l’ha detto la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nel corso della puntata di ieri di Porta a Porta su Rai 1 o 2 giorni da un’analoga dichiarazione di Salvini anche la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la pulizia congolese avrebbe arrestato i presunti assassini dell’ Ambasciatore italiano Luca Attanasio uccisi in un’imboscata il 22 febbraio 2021 insieme ai carabinieri Vittorio Iacovacci autista staff a Milano il comandante della polizia nazionale della Provincia di Como in Congo annunciato di aver arrestato una banda chiamata aspira composta da 6 persone Io penso che se anche se Silvio Berlusconi decidesse di non concorrere si stabilisse che essendo una figura molto caratterizzata se lui dovesse rinunciare Comunque il centro-destra ha il diritto-dovere di avanzare una proposta più proposte l’ha detto la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni nel corso della puntata di ieri di Porta a Porta su Rai 1 o 2 giorni da un’analoga dichiarazione di Salvini anche la ...

