Tegola Inter: Correa si infortuna dopo due minuti ed esce in lacrime (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La serata di Coppa Italia con l'Empoli inizia nel peggiore dei modi per l'Inter. Joaquin Correa si è infortunato dopo un contrasto falloso di Simone Romagnoli ed è stato costretto a uscire dopo pochi ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La serata di Coppa Italia con l'Empoli inizia nel peggiore dei modi per l'. Joaquinsi ètoun contrasto falloso di Simone Romagnoli ed è stato costretto a uscirepochi ...

serieAnews_com : #InterEmpoli, si ferma #Correa dopo pochi minuti. Tegola per #Inzaghi - gilnar76 : Tegola Inter, infortunio in Coppa Italia: esce in lacrime dal campo #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Spazio_Napoli : Tegola Inter, infortunio in Coppa Italia: esce in lacrime dal campo - sportli26181512 : Tegola Inter: Correa si infortuna dopo due minuti ed esce in lacrime: Tegola Inter: Correa si infortuna dopo due mi… - CalcioPillole : #Correa ko dopo pochi minuti. Non inizia nel migliore dei modi la gara di #CoppaItaliaFrecciarossa per l'#Inter con… -