Tama Tonga | ” Non ho mai ricevuto una proposta dalla AEW”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’atleta della NJPWè uno dei membri fondatori del Bullet Club e ha espresso la sua antipatia per la reunion della fazione ad Impact e nella AEW. Quando quest’ultimo e Tanga Loa attaccarono Kenny Omega e gli Young Bucks nel luglio 2018, il Bullet Club si divise a metà. Omega, gli Young Bucks e Cody Rhodes fondarono la AEW, mentre Jay White avrebbe assunto il controllo della Stable. La faida tra Bullet Club ed Elite è proseguita negli ultimi anni anche via social., intervistato da All Wrestling Podcast, ha risposto ad alcune domande riguardo una possibile firma con la AEW. A tal proposito, il wrestler ha dichiarato quanto segue: “Personalmente no, non ho maiunaconcretaAEW. Sono sicuro che altri miei colleghi ...