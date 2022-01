Stella Rossa | ecco Piccini | «Questa la miglior scelta | mi hanno dimostrato subito fiducia»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cristianoè un nuovo calciatore della. Le parole dell’esterno ai canali ufficiali del club serbo Cristianosi presenta alla. Il terzino parla ai canali ufficiali del club serbo. DICHIARAZIONI – «Sono molto felice di essere qui, le mie prime impressioni sono quelle di essere in un grande club. Avevo un’altra offerta ma ho ritenuto chefosse la, perché il club ha mostratonei miei confronti. Perché la numero 24? È il numero che usavo a Valencia, mi piace semplicemente senza una ragione particolare. L’integrazione sarà facile perché tutti parlano inglese e lo staff pure l’italiano. So che i tifosi sono i più caldi del mondo e dopo aver giocato i ...

Advertising

infoitsport : Stella Rossa, Piccini: “Non vedo l’ora di giocare il derby di Belgrado” - matteozizola : Esattamente, ecco il nome a sorpresa. Il Cagliari, secondo quanto arriva dalla Serbia, avrebbe chiuso per Petrovic… - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Potrebbe arrivare dalla Serbia il primo colpo per il centrocampo isolano: Njegos #Petrovic, classe '99… - CalcioPillole : Oggi lo #StellaRossa ha presentato il nuovo acquisto Cristiano #Piccini. Ecco le prime dichiarazioni del terzino it… - DarjanDaki : RT @MozzartSport: Ecsclusiva Mozzart Sport: Njegoš Petrovic dalla Stella Rossa arriva a Cagliari. Tutti i dettagli @DiMarzio @FabrizioRoman… -

Ultime Notizie dalla rete : Stella Rossa

... e di conseguenza il suo nome iniziò a poter essere diffuso anche nell'ex zonadel vecchio ... con le immagini di profilo dedicate a qualsiasidel cinema, oppure per ricordare la morte di ...FIUME Lache era stata posizionata sulla sommità del Grattacielo di Fiume sta facendo ancora discutere per i suoi strascichi. La Procura statale di Fiume ha infatti respinto la denuncia di uno ...STELLA - Non se ne fa una ragione Pasquale Usai ... di arginare la peste suina che ha colpito già alcuni cinghiali della Liguria, imponendo una zona rossa tra Recco e Albisola, con divieto di compiere ...Oggi lo Stella Rossa ha presentato il nuovo acquisto Cristiano Piccini. Ecco le prime dichiarazioni del terzino italiano ex Valencia.